Die Xbox One ist der Stand der Dinge, wenn es um Konsolenhardware aus dem Hause Microsoft geht. Dennoch scheint der Konzern die Besitzer und Fans der Vorgängerkonsole nicht vergessen zu haben. Nur so lässt sich erklären, dass vor kurzem ein Update der Systemhardware ausgespielt wurde. Das Betriebssystem der Xbox 360 ist damit seit dem 22. Mai auf Version 2.0.17526.0, wie aus dem Update-Bericht der Support-Seite von Microsoft hervorgeht.

Kurios an diesem Update: Es ist das erste seit März 2016, fügt der Konsole, die schon längst nicht mehr produziert wird, aber keine neuen Features hinzu. Laut Microsoft handelt es sich dabei lediglich um „minor bug fixes and improvements“, also die Ausbesserung kleinerer Bugs und das Hinzufügen geringfügiger Verbesserungen. Was genau damit gemeint ist, wird auf der Seite leider nicht ersichtlich.

Dennoch ist es erfreulich, dass Microsoft die Besitzer und Liebhaber der älteren Konsole im Blick behält. Immerhin hatte die Xbox 360 einiges an tollen Exklusivspielen zu bieten, die vermutlich auch heut noch gern gespielt werden. Dass sich darum bemüht wird, dass die Spiele aweiterhin möglichst stabil laufen, ist ein schöner Service. Findet ihr nicht auch? Sagt es uns in den Kommentaren!