272.900 Likes, 306.600 Dislikes: Das erste Video zu Battlefield 5 kommt nicht überall gut an. Ganz im Gegenteil: Die Community zeigt sich sehr gespalten über das gezeigte Material. Und das ausgerechnet zwei Jahre nach Battlefield 1, welches noch Trailerrekorde aufgestellt hat.

Das erste Material zu Battlefield 5 überzeugt noch nicht alle:

Über acht Millionen Aufrufe und über 180.000 Kommentare liefern ein Bild von einer Fangemeinde, die sich schlicht nicht einig ist. Während einige von den gezeigten Szenen sehr angetan sind, kritisieren andere wiederum die historisch nicht korrekte Darstellung des Zweiten Weltkriegs oder zeigen sich enttäuscht darüber, dass es nun auch spielbare, weibliche Charaktere gibt. Wiederum andere sind von den eher etwas kräftigeren Farben oder aber den angedeuteten Individualisierungsoptionen der einzelnen Soldaten abgeschreckt und geben einen Daumen runter.

Im Vergleich - Dieser Trailer hat die Fans begeistert:

Für die Battlefield-Reihe ein fast schon ungewohntes Szenario, so viel Kritik beim ersten Video zu erhalten. Als Electronic Arts und Dice vor zwei Jahren Battlefield 1 enthüllt haben, waren die Stimmen deutlich positiver. Heute steht der Trailer auf Youtube bei über 2,2 Millionen Likes und gerade einmal 43.680 Dislikes.

Selbst der größte Genre-Konkurrent Call of Duty - Black Ops 4 muss trotz der fehlenden Singleplayer-Kampagne mit nicht ganz so viel Kritik leben. Hier zeigt sich die YouTube-Bewertung zwar ebenfalls gespalten, aber mit einen kleinen Ruck in Richtung "positiv":

Mit negativen Trailerreaktionen kennt sich die Konkurrenz jedoch aus. Bei Call of Duty - Infinite Warfare war der Sturm der Enttäuschung um ein vielfaches Größer als bei Battlefield 5, wovon sich der Serienteil kaum zu erholen wusste.

An dieser Stelle sei die Frage erlaubt: Wie steht ihr zu Battlefield 5? Hat euch der erste Trailer gefallen oder seht ihr euch mehr auf der kritischen Seite? Verratet uns eure Meinung in den Kommentaren!