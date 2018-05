Im "Battle Royale"-Genre wird es ernst: In Südkorea verklagt die PUBG Corp. den Fortnite-Entwickler Epic Games, um das eigene Urheberrecht zu schützen. Grund für den Rechtsgang sollen kopierte Spielelemente von Playerunknown's Battlegrounds sein, die in Fortnite - Battle Royale vorkommen.

Laut der koreanischen Zeitung The Korea Times hat die PUBG Corp. nun offiziell Klage gegen Epic Games in Südkorea eingereicht. Schon im Januar hat die Firma eine einstweilige Verfügung beantragt, um die eigenen Spielinhalte zu schützen. In der Anklage werden nun elf Spielelemente aufgezählt, die Fortnite angeblich direkt von Playerunknown's Battlegrounds kopiert hätte.

Dazu zählen Teile der Benutzeroberfläche, die Mini-Map, die maximale Spieleranzahl, das Fadenkreuz sowie das Heilungssystem. Das grundlegende Spielprinzip von Battle Royale ist jedoch nicht Teil der Klage, auch wenn die PUBG Corp. in der Vergangenheit diesbezüglich Sorgen hatte.

Ein weiterer Grund für die Klage könnte der Umstand sein, dass die beiden Unternehmen eigentlich Partner sind. Playerunknown's Battlegrounds basiert auf der Unreal Engine 4, die von Epic Games entwickelt und lizenziert wird. Zudem dürften wirtschaftliche Interessen nicht ganz unbeachtet bleiben. Noch ist Playerunknown's Battlegrounds in Südkorea führend, aber Fortnite soll demnächst ebenfalls in den dort sehr beliebten Internet-Cafés angeboten werden.

Sowohl Epic Games als auch die PUBG Corp. haben sich bislang nicht weiter zu der Klage geäußert. Mit einem Urteil ist jedoch sowieso erst in den nächsten Monaten zu rechnen.