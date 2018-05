Der Traum vom ewigen Leben: Ausgerechnet ein Spieleentwickler will ihn wahr werden lassen. Genauer gesagt das schwedische Team MindArk, das – wie Business Wire berichtet - mit den Möglichkeiten Künstlicher Intelligenz experimentiert. Das Ziel sei es, das menschliche Bewusstsein in Form von KI-Daten in virtuelle Avatare zu transferieren. Das Spiel Entropia Universe soll die Plattform dafür bieten. So könne eine Persönlichkeit auch nach dem Tod eines Menschen in dem Online-Multiplayer-Spiel weiterexistieren.

Entropia Universe ist ein MMO-Shooter, der seit dem Jahr 2003 existiert und eine Vielzahl aktiver Spieler vereint. Auf der Homepage zum Spiel findet ihr weiterführende Informationen dazu. Die Einbindung von menschlichem Bewusstsein ist bis dato noch sprichwörtliche Zukunftsmusik.

Das Entwicklerstudio orientiert sich bei seinem Vorgehen an aktueller Forschung aus dem Bereich des so genannten Mind Uploading. Der Vorstandsvorsitzende Henrik Nel erklärt dazu:

Jeder träumt vom Leben nach dem Tod. Und unser Team bei MindArk nutzt die Forschung führender Wissenschaftler aus der ganzen Welt, um die ersten Schritte zu unternehmen, Nahestehende in irgendeiner Form auch nach dem Tod zu erhalten. Mit einem gut ausgebauten virtuellen Auftritt, der sich über Jahrzehnte erstreckt, ist Entropia Universe das primäre Ziel, Science-Fiction Wirklichkeit werden zu lassen und Hirndaten von Freiwilligen hochzuladen. Damit ermöglichen wir ihnen, auf ewig in dem Online-Universum zu leben.