Schon Monate vor dem Verkaufsstart von Battlefield 5 sind die minimalen Systemanforderungen für PC-Nutzer bekannt geworden. Und die dürfen aufatmen: Zumindest an der Untergrenze wird das Spiel euren Rechnern offenbar nicht mehr abverlangen, als der Vorgänger Battlefield 1.

Schaut euch den Vorstellungs-Trailer von Battlefield 5 an!

Wie früher in diesem Monat offiziell bekannt gegeben, wird das kommende Battlefield 5 wieder im Schauplatz des Zweiten Weltkriegs spielen. Der erste ausführliche Trailer wusste die Fans zu spalten – und auch die Tatsache, dass Entwickler Dice in seinem Spiel weibliche Soldaten an die digitale Front schickt, sorgt für Unmut in gewissen Spielerkreisen.

Wer etwas pragmatischere Sorgen hat – etwa, ob Battlefield 5 überhaupt auf seinem PC laufen wird – darf sich derweil bereits über erste Antworten freuen. Über den englischsprachigen Origin Store sind nun nämlich schon einmal die minimalen Systemanforderungen des Weltkriegs-Shooters bekannt geworden, die wie folgt lauten:

Betriebssystem: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 und Windows 10

Prozessor: AMD FX-6350 / Intel Core i5 6600K

Arbeitsspeicher: 8GB RAM

Grafikkarte: AMD Radeon HD 7850 2GB / nVidia GeForce GTX 660 2GB

DirectX-Version: 11.0

Online-Verbindung: 512 kb/s oder schneller

Festplattenspeicher: 50GB

Wie spitzfindige Battlefield-Veteranen sehen, fallen die Spezifikationen exakt genauso aus, wie die minimalen Systemanforderungen des Vorgängers Battlefield 1 – wenn es sich nicht um eine Art Platzhalter handelt, jedenfalls. Interessant wird also zu sehen sein, inwiefern Dice die empfohlenen Systemanforderungen für maximale Grafikpower anheben wird.

Weitere Informationen zu Battlefield 5 findet ihr in unserem Vorschau-Artikel. Das Spiel erscheint voraussichtlich am 19. Oktober 2018 nicht nur für den PC, sondern auch die Konsolen PlayStation 4 und Xbox One. EA Access-Nutzer sollen bereits am 11. Oktober loslegen dürfen.