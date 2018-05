Wieder einmal veranstaltet GameStop eine große Eintauschaktion. Bis zum 7. Juni 2018 könnt ihr eine PS4 Pro 1TB in Schwarz erhalten, wenn ihr euch dafür von eurer alten PS4 oder PS4 Slim, einem Controller, drei Spielen und 99 Euro trennen könnt. Die Aktion gilt in sämtlichen Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Nach dem Abgeben eurer Controller braucht ihr sicher einen Neuen. Doch was kann der Nacon Pro Controller im Vergleich zum Xbox Elite?

Bevor ihr euch jedoch eure Konsole unter den Arm klemmt und zur Tür herausstürmt, solltet ihr euch die Ankaufbedingungen nochmal gründlich durchlesen. Es werden nämlich beispielsweise nicht alle Spiele zum Eintausch gleichermaßen akzeptiert. Außerdem solltet ihr sichergehen, dass ihr eure Konsole entsprechend vorbereitet. Das heißt im Klartext, dass ihr eine Datensicherung durchführen solltet, um auf eurer neuen PS4 Pro dort weitermachen zu können, wo ihr aufgehört habt zu spielen.

Was denkt ihr über das Angebot? Lohnt es sich für „PS4 Pro“-optimierte Spiele wie Detroit – Become Human oder Uncharted – The Lost Legacy? Oder verbindet ihr so viele schöne Erinnerungen mit eurer alten Konsole, dass ihr sie für nichts in der Welt hergeben würdet? Zudem bleibt abzuwarten, ob GameStop dem vorraussichtlich großen Andrang diesmal standhalten kann.