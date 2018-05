Erinnert ihr euch noch an das Horror-Rennspiel Driving Survival? Das schaurige Racing-Abenteuer hört jetzt auf den Namen Beware und kann in einer kostenlosen Demo ausprobiert werden.

(Quelle: Youtube, Ray Fields)

Wie ihr im obigen Video sehen könnt, befindet ihr euch in der Demo von Beware in einem verrosteten, alten Wagen mitten in einem von Nebel umhüllten Gebiet. Schon nach kurzer Zeit auf den Straßen werdet ihr feststellen, dass ihr nicht alleine seid. Während ihr von Orientierungslosigkeit geplagt Informationen darüber erlangen wollt, was hier vor sich geht, versuchen aggressive Verfolger euren Wagen zum Stillstand zu bringen, um schließlich über euch herzufallen. Die Demo zu Beware bietet zurzeit eine Mission und kann hier heruntergeladen werden.

Der tschechische Entwickler Ondrej Svadlena arbeitet bereits seit einigen Jahren an dem Horror-Rennspiel. Während der Wagen damals nur aus der Verfogler-Perspktive gesteuert werden konnte, bietet Beware durch die Cockpit-Ansicht nun deutlich mehr Immersion. Auch die überarbeiteten Licht-Effekte können inzwischen überzeugen. Wann die Vollversion des Horrorspiels veröffentlicht werden soll, steht noch in den Sternen. Nach wie vor befindet sich das "Ein Mann"-Projekt in einem frühen Stadium der Entwicklung.

Das Jahr 2018 ist vollgepackt mit gruseligen Videospielen, auf die sich Fans des Horrors freuen dürfen. Einige Horrorspiele, die noch dieses Jahr veröffentlicht werden sollen, findet ihr in der Bilderstrecke.