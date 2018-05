Fortnite-Entwickler Epic Games ist stets darum bemüht, den "Battle Royale"-Modus seines Spiels mit neuen, teils zeitlich begrenzten Updates zu versorgen und neue Gegenstände im Spiel zu platzieren. Vor wenigen Tagen meldeten wir beispielsweise, dass es bald einen Übungsmodus geben wird, nun wurde das nächste, etwas ungewöhnlichere Update vorgestellt. So kündigten Epic Games in ihrer letzten so genannten "Nachricht des Tages" innerhalb des Spiels Einkaufswagen an, wie einem Screenshot aus dem Spiel zu entnehmen ist.

Damit bestätigen sich vorherige Gerüchte über eine nahende Einbindung von Einkaufswagen im Spiel.

Die genaue Funktion der Wagen ist derweil noch ungewiss, allerdings deutet die Beschreibung, darin mit einem Freund oder allein „ins Gefecht rollen zu können“, darauf hin, dass es sich um das erste Vehikel im Spiel handeln wird. Das ist allerdings nur Spekulation. Auch, da sich Epic Games in jüngerer Vergangenheit gegen Vehikel in Fortnite ausgesprochen hat, wie Gamerant berichtete.

Wann genau die Einkaufswagen kommen werden, ist noch nicht bekannt. Sehr wahrscheinlich ist aber, dass sie im nächsten großen Update enthalten sein werden. Was haltet ihr davon, glaubt ihr, dass Spieler in den Einkaufswagen über die Karte rasen können? Das würde die Dynamik der Gefechte sicher stark verändern, es bleibt also spannend zu erfahren, was genau hinter dem Update steckt.