Das Thema Lootboxen versetzte vor allem im letzten Jahr viele Gamer in Aufruhr. Auslöser der Debatte war Star Wars Battlefront 2. Doch auch wenn sich Gamer gerne über Mikrotransaktionen aufregen, behauptet ein Analyst, dass sie selbst am Debakel schuld seien.

Wie das englischsprachige Magazin Venturebeat berichtet, sprach der Analyst Michael Pachter, der sich gerne zur Zukunft von Videospielkonsolen äußert, bei einer Veranstaltung der Video Game Bar Association. Hier antwortete er auf diverse Fragen aus dem Publikum, unter anderem bezüglich Lootboxen und ihrer Zukunft:

"Wieso gibt es Lootboxen? Weil Konsumenten dumm sind und tausende von Dollar ausgeben, um einen Gegenstand zu erhalten, der schwer zu beschaffen ist. Wenn du es für 500 Dollar verkaufst, würden sie es nicht kaufen."

Seiner Meinung nach, sei die Methode, wie China mit Lootboxen umgeht, die Richtige. So wäre es den Spielern möglich, zu wissen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie ein Item erhalten. Zu Menschen, die sich politisch für ein Verbot von Lootboxen einsetzen, hat er ebenfalls eine sehr direkte, wenn auch fragwürdige Meinung:

"In den USA besteht eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass jemand Gesetze zur Regulierung von Lootboxen erlässt. Die Jungs in Hawaii sind einfach Schei#kerle. Sie sind Idioten. Sie sollten nicht nur zurücktreten, sondern sich selbst töten. Sie sind so idiotisch. Ernsthaft. Sie sind solche Idioten. Einer der beiden idiotischen Gesetzgeber sagte (...) so etwas wie: 'EA hat mein Lieblingsstudio 2005 geschlossen und seitdem hasse ich sie.'"

Auch wenn seine letzte Aussage sehr fragwürdig ist, regt das Thema Lootboxen und deren Konsumenten zum Nachdenken an. Was haltet ihr von seiner Aussage, dass ihr selbst daran schuld seid? Schreibt es uns in die Kommentare!