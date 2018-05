Swatting: Nach Todesfall droht dem Verantwortlichen lebenslange Haft

Es ist eine der schlimmsten "Streiche" des Internets: Das sogenannte "Swatting", sprich das Erfinden einer Straftat, um ein Sondereinsatzkommando der Polizei zu einem gegnerischen Spieler oder ungeliebten Streamer zu senden. Im Dezember 2017 führte das zu einem Todesfall. Den Verantwortlichen drohen nun sehr lange Haftstrafen, wie PCGamesN berichtet.

Call of Duty hat für den Streit zwischen den Spielern gesorgt:

Wir haben in der Vergangenheit bereits einmal über den Fall berichtet: Zwei Spieler sind in Call of Duty aneinandergeraten und haben sich gestritten. Einer der Spieler hat dem anderen seine angebliche Adresse verraten, woraufhin dieser eine dritte Person damit beauftragt hat, einen falschen Notruf abzusetzen. Bei der Adresse hat es sich jedoch um den Wohnort eines völlig Unbeteiligten gehandelt.

Das Sondereinsatzkommando stürmte die Wohnung, in der angeblich eine Geiselnahme stattfinden sollte, und schoss dort einen 28-Jährigen an. Dieser verstarb kurz darauf.

Nun haben die Behörden in Kansas Anklage gegen die drei "Call of Duty"-Spieler erhoben. Den beiden Spielern, die sich im Laufe eines Matches gestritten haben, wird unter anderem Justizbehinderung, Verschwörung zur Justizbehinderung und Verschwörung zur Falschaussage vorgeworfen. Ihnen drohen bis zu 20 Jahre Haft.

Der dritte Beteiligte wird wegen Cyberstalking, Drohanrufen und fahrlässiger Tötung angeklagt. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe sowie eine Geldbuße in Höhe von bis zu 250.000 US-Dollar (circa 215.000 Euro). Zudem soll er der Polizei bereits aufgrund von früheren Straftaten bekannt sein.

Die harten Strafen sind nicht überraschend: In Folge des ersten Todesfalls aufgrund von "Swatting" wurde ein Gesetz entworfen, welches entsprechend schwere Strafmaßnahmen nach sich zieht, wenn bei einem solchen Fall ein Mensch verletzt oder gar getötet wird.