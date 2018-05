Pokémon: TV-Show will "schockierende Neuigkeiten" haben

Seit Tagen und Wochen gibt es zahllose Gerüchte rund um das kommende Pokémon-Spiel für die Nintendo Switch. Sogar die Namen der Editionen und die Anzahl der fangbaren Pokémon sollen feststehen. Ob dem so ist, könnte sich schon bald klären. Eine japanische Kindersendung hat nun für den 31. Mai neue Pokémon-Informationen angekündigt, die die Welt "schockieren" werden.

Ins Detail, so berichtet Gematsu, geht die Ankündigung der Ankündigung allerdings nicht. In der Beschreibung heißt es nur wie folgt:

Serebii Update: Japanese Variety Show, Oha Suta, to share "shocking" Pokémon news on May 31st 2018, which is listed as "a moment a new history is born" https://t.co/gDbXkHSvkT