Im Laufe des heutigen Tages erscheint das Horror-Spiel Agony für PC, Xbox One und PlayStation 4 und hat sich in bisherigen Videos als ziemlich gewalthaltig präsentiert. So heftig, dass die Entwickler ein paar Dinge für eine Alterseinstufung entschärfen mussten. PC-Spieler sollten dies eigentlich mit einem Uncut-Patch umgehen können. Diesen wird es nun allerdings doch nicht geben.

Für schwache Nerven ist Agony definitiv nichts:

Enorme Gewaltdarstellung, explizite Sex-Szenen, Drogenmissbrauch und eine Wortsprache, die nichts für zartbesaitete ist: Agony liefert einige Gründe, warum es eines der vielleicht brutalsten Spiele des Jahres wird. So brutal, dass die Entwickler bereits vorab angekündigt haben, dass die Konsolenversion an einigen kleinen Stellen entschärft werden muss, um eine Alterseinstufung zu erhalten. Das hat auch geklappt:

"Es ist uns gelungen, viele Dinge, die wir ursprünglich in den Patch aufnehmen wollten, in das fertige Spiel aufzunehmen. Agony wurde von der PEGI und anderen Rating-Behörden freigegeben."

Schlussendlich, so schreiben die Entwickler auf Steam, mussten lediglich ein paar Sekunden in zwei der sieben Enden und einige Szenen, die nach dem Ende stattfinden, entschärft werden. PC-Spieler sollten eigentlich mithilfe eines Uncut-Patches diese Sequenzen wieder freischalten. Diesen Plan muss das Entwicklerstudio allerdings verwerfen.

Aufgrund von rechtlichen Gründen kann das Team keinen Patch anbieten, der die Schnitte zurücksetzt. Als Ausgleich soll es jedoch zeitnah ein Video geben, welches die Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen zeigt.

Nichtsdestotrotz soll Agony dennoch weiterhin sehr brutal und explizit sein. Was haltet ihr davon? Stört euch der Wegfall von ein paar Extraszenen oder könnt ihr dort ein Auge zudrücken? Verratet es uns doch in den Kommentaren!