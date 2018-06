Wie schon in der vergangenen Woche warten auch in den nächsten Tagen wieder ein paar richtig ordentliche Kracher auf euch. Egal, ob ihr lieber Reifen unter euch habt, eure Fäuste sprechen lasst oder die Abgründe der menschlichen Triebe erkundet - hier dürfte für jeden Geschmack das passende Spiel dabei sein.

BlazBlue - Cross Tag Battle | 5. Juni

PC / Nintendo Switch / PS4

Mit BlazBlue - Cross Tag Battle haut Arc System Works ein weiteres Prügelspiel der hauseigenen Traditionsreihe raus. Dieses Mal befinden sich im Roster unter anderem Kämpfer aus Persona 4 - Arena und Under Night In-Birth.

The Elder Scrolls Online - Summerset | 5. Juni

PC / PS4 / Xbox One

Die Welt von The Elder Scrolls Online wächst und wächst. Nun steht mit The Elder Scrolls Online - Summerset die nächste große Erweiterung an und öffnet die Tore zu neuen Gebieten, Fähigkeiten und Missionen.

Far Cry 5 - Düstere Stunden | 5. Juni

PC / PS4 / Xbox One

In der ersten Erweiterung für Far Cry 5 verschlägt es euch in den Dschungel von Vietnam. Neue Spielmodi, Waffen und Ausrüstungsgegenstände schmücken den Ausflug in das Kriegsgebiet von Far Cry 5 - Düstere Stunden.

Onrush | 5. Juni

PS4 / Xbox One

Das ungewöhnliche Rennspiel Onrush wirft die Idee, dass ihr die Zielline überqueren müsst, um zu gewinnen, einfach mal über Bord. Stattdessen erledigt ihr Takedowns und andere Manöver, um in vier waghalsigen Online-Mehrspielermodi den Sieg davonzutragen.

Shaq Fu - A Legend Reborn | 5. Juni

PC / Nintendo Switch / PS4 / Xbox One

Nachdem das Original aus dem Jahre 1994 den etwas unehrenhaften Titel als schlechtestes Videospiel aller Zeiten schon lange mit sich herumträgt, möchte Shaq Fu - A Legend Reborn nun alles besser machen. Hier kämpft ihr euch als Baskettball-Legende Shaquille O'Neal mit allerhand Waffen durch den Untergrund von Hollywood.

Vampyr | 5. Juni

PC / PS4 / Xbox One

Das düstere Rollenspiel Vampyr stellt euch als frischgebackener Vampir vor schwerwiegende moralische Fragen. Im London des frühen 20. Jahrhunderts solltet ihr euch in eurer Rolle als Arzt eigentlich um eine kursierende Seuche kümmern, doch wollt ihr andererseits auch euren Blutdurst stillen.

Happy Birthdays | 8. Juni

Nintendo Switch

In Happy Birthdays (auch bekannt als Birthdays the Beginning) könnt ihr auf der PlayStation 4 nun bereits seit gut einem Jahr herausfinden, wie man sich als Videospielgott fühlt, indem ihr eure eigene kleine Welt erschafft. Nun erscheint das Sandkastenspiel auch für Nintendo Switch.

Sushi Striker - The Way of Sushido | 8. Juni

Nintendo 3DS / Nintendo Switch

Am Sushi-Laufband ist Action angesagt. Das Puzzle-Spiel Sushi Striker - The Way of Sushido serviert euch appetitliche Gefechte im Story-Modus und Online-Multiplayer. Dabei ist das Prinzip ebenso simpel wie seltsam: Ihr verspeist Sushi und werft die leeren Teller eurem Gegner an den Kopf.

Welches Abenteuer erwartet euch in der kommenden Woche? Sucht ihr den Untergrund Londons nach kostbarem Lebenssaft ab? Rast ihr mit Freunden über saftige Wiesen? Oder zieht es euch in den dunklen Dschungel? Wie immer freuen wir uns auf eure Kommentare.