Gestern Nacht ist es passiert: Nintendo hat Pokémon - Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! angekündigt. Und weil Pokémon-Fans die Veröffentlichung sicherlich nicht abwarten können, hat Nintendo außerdem Pokémon - Quest veröffentlicht, dass ihr ab sofort kostenlos im Nintendo eShop herunterladen könnt.

In Pokémon - Quest erkundet ihr eine neue Insel, namens Kubo-Eiland. Hier ist alles würfelförmig, ähnlich wie in der Welt von Minecraft. Doch hier enden auch schon die Ähnlichkeiten. Pokémon - Quest ist laut Nintendo ein "dynamisches Action-Rollenspiel", in dem ihr Schätze suchen könnt und gleichzeitig die Insel erkundet - und das alles als Pokémon. Dafür übernehmt ihr die Kontrolle über drei Taschenmonster eurer Wahl. Eure Begleiter könnt ihr allerdings nur während eines Kampfs aktiv steuern, indem ihr den Touch-Screen eurer Switch verwendet.

Mit Items, die ihr auf eurem Abenteuer findet, könnt ihr Essen kochen, um Pokémon anzulocken und eure Pokémon zu verstärken. Dafür müsst ihr sogenannte P-Steine finden. Ganz wie in älteren Pokémon-Spielen habt ihr eine Basis, die ihr auch dekorieren könnt.

Wenn ihr keine Nintendo Switch besitzt, solltet ihr euch noch ein wenig gedulden: Demnächst soll das Spiel auch für iOS und Android erscheinen.

Was haltet ihr von Pokémon - Quest? Wird es euch die Wartezeit auf Pokémon - Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! verkürzen? oder sagt euch der Stil nicht zu? Schreibt es uns in die Kommentare!