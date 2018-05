Am 29. Mai wurde Moonlighter für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht und erweist sich schnell als absoluter Geheimtipp. Auf Steam erreicht das Indie-Adventure bereits Platz 3 der weltweiten Topseller und die "PlayStation 4"-Version weiß auf Metacritic mit einer Gesamtwertung von 85 Prozent bei momentan 14 Kritiken zu überzeugen.

Hier seht ihr den Launch Trailer zu Moonlighter:

Tagsüber Händler, nachts ein Held. In Moonlighter schlüpft ihr in die Rolle von Will, einem Ladenbesitzer, der sein Dorf zu neuem Wohlstand verhelfen möchte. Während ihr euch nachts vorrangig in Dungeons austoben könnt, um so durch das Besiegen von Monstern an wertvolle Beute zu gelangen, habt ihr tagsüber die Wahl, welche der erbeuteten Gegenstände ihr in eurem Laden wieder verkauft und welche ihr besser für euch selbst behaltet. Die Preise könnt ihr völlig frei selbst festlegen. Anhand der Reaktionen eurer Kunden erfahrt ihr, ob ihr sie zu tief oder zu hoch angesetzt habt.

Das von euch erwirtschaftete Geld kann infolge in den Ausbau des Dorfes investiert werden, wodurch weitere Geschäfte entstehen, die ihr gut brauchen könnt, um euch besser ausgerüstet wieder in den Kampf zu begeben.

Auf Metacritic werden vor allem die Möglichkeiten als Händler und das Kampfsystem gelobt, sowie die Tatsache schnell spürbare Fortschritte erzielen zu können. National reiht sich Moonlighter zurzeit auf Platz 5 der Verkaufscharts ein. Weiterhin an der Spitze hält sich hingegen das Survival-Abenteuer Raft.

Moonlighter wird sowohl für PC, PlayStation 4 als auch Xbox One zu einem Preis von 19,99 Euro angeboten. Weitere Indie-Spiele, die in keiner Sammlung fehlen sollten, findet ihr in der Bilderstrecke.