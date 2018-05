Vom 8. bis zum 18. Juni startet Sony das Sommerprogramm für die PlayStation 4, genannt Days of Play. Innerhalb dieser elf Tage, so verspricht es das Unternehmen, wird es zahlreiche Rabatte, besondere Aktionen und eine limitierte PlayStation 4 geben.

Ist demnächst günstiger erhältlich: God of War und wir zeugen euch, wie ihr die Sprachchiffren findet

Speziell für die Days of Play 2018 hat Sony ein neues Design für die PlayStation 4 entworfen. Die Konsole mitsamt den beiden "Dualshock 4"-Controllern ist in einem kräftigen blau gehalten, während sich auf der Oberseite die vier klassischen Sony-Tasten in gold befinden. Laut Sony wird es das Konsolendesign nur in einer begrenzten Stückzahl bei teilnehmenden Händlern geben.

Zusätzlich wird es während der Days of Play außerdem noch weitere Rabatte auf Sony-Hardware geben, darunter etwa die PlayStation VR mit Gran Turismo Sport, PlayStation VR Worlds und der PlayStation Kamera für 249,99 Euro. Wer hingegen einen neuen Controller benötigt, wird laut der Sony-Webseite ab 39,99 Euro fündig.

Natürlich dürfen auch die Spiele nicht vergessen werden. Eine komplette Liste aller Angebote gibt es noch nicht, aber Sony liefert schon einen ersten Vorgeschmack. Demnach könnt ihr während der Days of Play unter anderem God of War für 39,99 Euro, Gran Turismo Sport für 19,99 Euro und Horizon - Zero Dawn in der Complete Edition für 29,99 Euro erwerben.

Neben den Angeboten veranstaltet Sony während der Days of Play ein Gewinnspiel, bei dem ihr täglich eine PS4-Trophäe in einem Spiel eurer Wahl verdienen müsst, um daran teilzunehmen. Zu gewinnen gibt es unter anderem ein PS4-System, PlayStation VR und vieles mehr.