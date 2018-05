Eigentlich sollte am 6. Juni auf Steam der Ego-Shooter Active Shooter erscheinen, bei denen Spieler unter anderem in die Rolle eines Schul-Amokläufers schlüpfen können. Daraus wird jedoch nichts: Valve kündigt in einem Statement gegenüber Motherboard an, dass das Spiel zumindest nicht auf der eigenen Plattform veröffentlicht wird.

Obwohl der Hersteller des Spiels zuletzt noch versucht hat, die Wogen ein wenig zu glätten und darauf bestanden hat, dass Active Shooter eher eine Simulation solcher schlimmen Szenarien sei, zeigt Valve keine Einsicht:

"Wir haben den Entwickler Revived Games und den Publisher ACID von Steam entfernt. Dieser Entwickler und Herausgeber ist in Wahrheit eine Person, die sich Ata Berdiyev nennt, die bereits im vergangenen Herbst entfernt worden war, als er als '[bc]Interactive' und 'Elusive Team' tätig gewesen ist."

Berdiyev soll in der Vergangenheit unter anderem sogenannte "asset flipping"-Spiele veröffentlicht haben. Der Begriff bezieht sich auf Spiele, die vorrangig oder fast ausschließlich nur aus vorgefertigen Bausteinen der Unity-Engine bestehen und somit kaum eine Eigenkreation des Entwicklers darstellen. Ein über ein Jahr alter Beitrag auf Reddit zeigt die Ausmaße von Berdiyevs Schaffen.

Valve wirft Berdiyev unter anderem Wertungsmanipulation und Kundenbetrug vor. "Wir werden keine Geschäfte mit Leuten machen, die sich so gegenüber unseren Kunden oder Valve verhalten", so das Statement weiter. Der eigentliche Spielkern von Active Shooter, dessen Kontroverse die Untersuchung ausgelöst hat, kommt derweil nicht zu Worte.

Das Unternehmen hat Berdiyev also nicht explizit wegen den fragwürdigen Inhalten von Active Shooter von Steam verbannt. Trotzdem möchte sich Valve in naher Zukunft zu den Inhaltsrichtlinien der eigenen Verkaufsplattform äußern. Schließlich sind anzügliche Spiele seit kurzem Valve ein ziemlicher Dorn im Auge.

Active Shooter wird zumindest bis auf weiteres nicht auf Steam erscheinen. Ob Ata Berdiyev nun einen anderen Weg suchen wird, den Ego-Shooter auf den Markt zu bringen, bleibt abzuwarten.