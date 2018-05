Im vergangenen November erzählten wir euch die Geschichte von Abdullah Karam, der zusammen mit dem deutsch-österreichischen Team Causa Creations das Spiel Path Out entwickelte. Path Out lässt euch die Flucht des jungen Syrers nach Deutschland erleben. Nun wurde sein Spiel für den Indie Prize award nominiert. Dafür müsste er eigentlich nach London reisen. Doch das darf er nicht.

Wie das englischsprachige Magazin gamesindustry berichtet, lebt Karam zurzeit in Österreich. Hier erhielt er den Status als Flüchtling. Damit war es ihm zuvor erlaubt, einige europäische Länder ohne Probleme zu bereisen. Um Ende Mai nach England zu reisen und am Event teilzunehmen, brauchte Karam ein Visum. Trotz zahlreicher Interviews und einer ausführlichen Bewerbung auf ein Visum, durfte der Entwickler schlussendlich nicht einreisen.

All set for @CasualConnect with #PathOut ❤️ pic.twitter.com/f18w55BdfF