Gestern wurde es noch angeteasert, nun ist es offiziell: Die Bethesda Game Studios haben so eben Fallout 76 angekündigt. Nein, dabei handelt es sich um keinen Zahlendreher unsererseits. Ein erstes Video ist bereits verfügbar:

Das Video gewährt einen ersten Einblick in Fallout 76:

Der Name Fallout 76 ist bewusst gewählt und beruht auf dem Vault 76, der in Washington DC zwischen 2065 und 2069 konstruiert wurde. Im Jahre 2076 wurde er anschließend zum 300. Jahrestag der USA eröffnet. Insgesamt leben dort 500 Bewohner. Fallout 76 könnte sich demnach um deren Schicksal drehen.

In den bisherigen Fallout-Spielen ist Vault 76 schon zweimal aufgetaucht. Einmal in Fallout 3 und dessen Erweiterung Mothership Zeta sowie später im Prolog von Fallout 4. Offizielle Details seitens Bethesda gibt es jedoch zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht.

Auf unsere Anfrage heißt es von Bethesda wie folgt: "Mehr Details kündigen wir zur E3 an im Rahmen der PK an." Besagte Pressekonferenz von Bethesda findet am 11. Juni um 3.30 Uhr morgens statt. Interessierte müssen also entweder sehr lange wach bleiben oder früh aufstehen.

Wie gefällt euch das erste Video zu Fallout 76 und was sind eure Erwartungen? Verratet uns doch eure Meinung zum nächsten Kapitel des Endzeit-Rollenspiels in den Kommentaren!