Für Pokémon-Fans war gestern wahrlich ein aufregender Tag. Praktisch ohne Vorwarnung kündigte Nintendo Pokémon - Let's Go, Pikachu und Let's Go, Evoli an. Natürlich lassen die ersten Memes und lustigen Kommentare nicht lange auf sich warten. Wir haben die besten für euch zusammengetragen.

Ihr könnt es nicht mehr abwarten? Wie wäre es mit dem kostenlosen Pokémon - Quest?

Überraschender Weise wurde gestern neben den beiden Pokémon-Spielen auch ein neues Fallout angekündigt. Doch Fans hatten nur Auge für ein Game:

#PokemonLetsGo 2017



alle regen sich auf das die neuen Pokemon aussehen wie, Schlüsselbänder, haushaltsgeräte usw.



2018

alle regen sich auf das das neue Pokemon nur 1. gen Pokemon hat pic.twitter.com/lzDFYUippw — Hyperion (@nightraidju) 30. Mai 2018

"Mein Lieblingsteil im Trailer war, als das hilflose Karpador ins All geschossen wurde"

My favorite part of that #PokemonLetsGo trailer is the Magikarp being helplessly launched into space. pic.twitter.com/OHOs8oioAm — Rick Aguilar (@DeliciousRick) 30. Mai 2018

"Sicher, Pikachu und Evoli sind süß und so. Aber wann gibt Nintendo den wahren Pokémon-Helden ihr eigenes Spiel?"

Sure, Pikachu & Eevee are cute and all. But when is Nintendo going to let the real heroes of Pokemon get their own #PokemonLetsGo game? pic.twitter.com/VaxUQFygBG — Jon Risinger (@JonRisinger) 30. Mai 2018

Pokémon wird eure Geldbörse wohl belasten:

How much is #PokemonLetsGo going to cost with that pokeball?



Answer: LOTS pic.twitter.com/5B7hloeDmv — Mr. B aka Nintenbrah™ (@NoDakid_) 30. Mai 2018

#PokemonLetsGo already got a copy of the pikachu version. So far so good pic.twitter.com/5z0d331B6J — Average Assassin (@XPROSLASHER) 30. Mai 2018

Pokémon - Let's Go, Pikachu und Let's Go, Evoli sollen voraussichtlich am 16. November 2018 erscheinen. Seid ihr auch so aufgeregt wie diese Twitter-Nutzer oder ist das Spiel nichts für euch?