Nach vereinzelten Leaks, die nach einer geheimen Präsentation durchgesickert sind, hat Ubisoft es nun bestätigt: In Assassin's Creed - Odyssey geht die Reise für euch nach Griechenland.

Fünf Sekunden reichten aus, um Fans zum Durchdrehen zu bringen: Der Teaser zu Assassin's Creed - Odyssey. Diesen veröffentlichte Ubisoft heute Nacht über den hauseigenen Twitter-Account.

Zu sehen ist das offizielle Logo des neuest Assassinen-Abenteuers und der Hinweis, "See you at E3", also "Wir sehen uns auf der E3". Dort werdet ihr mit einer großen Wahrscheinlichkeit am 11. Juni gegen 22 Uhr Neuigkeiten erfahren. Gleich zu Beginn seht ihr den voraussichtlichen, neuen Protagonisten, der seinen Kontrahenten im Sparta-Stil eine Klippe heruntertritt. Bereits vor der offiziellen Ankündigungen sind Leaks aufgetaucht die einen Schlüsselanhänger in der Form eines spartanischen Helms zeigten.

Hättet ihr gedacht, dass bereits ein Jahr nach dem großen Erfolg von Assassin's Creed - Origins bereits ein weiterer Teil angekündigt wird? Freut ihr euch auf Griechenland? Schreibt es uns in die Kommentare!