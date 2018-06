Wisst ihr nicht, was ihr am Wochenende zocken sollt? Wir haben zwei tolle Angebote auf Steam für euch gefunden, die vor allem Shooter- und Action-Fans begeistern könnten.

Sorgt in Just Cause 3 für Chaos:

Mehr als 1.000 Quadratkilometer warten darauf von euch erkundet zu werden. In der Rolle von Rico Rodriguez könnt ihr in Just Cause 3 auf den gigantischen Inseln für nicht mehr als 4,49 Euro für reichlich Chaos sorgen. Empfehlenswert ist vor allem auch die Just Cause XL Edition, die zusätzlich zum Hauptspiel den "Air, Land & Sea"-Expansion Pass mit sich bringt und für 6,74 Euro eurer Steam-Bibliothek hinzugefügt werden kann.

Stürzt euch in den virtuellen Vietnamkrieg in Rising Storm 2 - Vietnam:

In Rising Storm 2 - Vietnam könnt ihr euch hingegen in actiongeladene Multiplayer-Gefechte stürzen. Der Shooter bietet 20 unterschiedliche Karten sowie Kämpfe mit bis zu 64 Spielern in drei verschiedenen Spielmodi an. Mehr als 50 auswählbare Waffen und vier steuerbare Helikopter sorgen zusätzlich für Abwechslung. Rising Storm 2 - Vietnam befindet sich mit 11,49 Euro im Angebot auf Steam.

Seid ihr unsicher, ob euch Rising Storm 2 - Vietnam zusagen könnte? Momentan habt ihr die Möglichkeit den Multiplayer-Shooter völlig kostenlos auf Steam auszuprobieren.