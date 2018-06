Sci-Fi-Liebhaber unter euch können die Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 wahrscheinlich kaum noch erwarten. Um die Wartezeit zu überbrücken, könnt ihr euch jetzt die Demo vom französischen Indie-Spiel Orphan Age herunterladen, das euch ebenfalls in eine düstere Zukunftsvision entführen will (via orphan-age.com).

Nebel, Nacht und Neonlichter! Orphan Age präsentiert ein überzeugendes Cyberpunk-Setting:

Wie der Titel des Spiels schon vermuten lässt, schlüpft ihr bei Orphan Age aber nicht in die Rolle mächtiger Zukunftskrieger, sondern begleitet eine Gruppe von Waisenkindern. Während ihre Eltern sich in der dystopischen Welt gegenseitig bekriegen, versuchen die Kinder lediglich, in der lebensfeindlichen Umgebung ein Stückchen Frieden zu finden.

Um das zu ermöglichen, steht euch als Spieler eine Mischung aus Aufbau-, Strategie und Überlebensmechanismen zur Verfügung. Wenn euch die Demo gefallen hat, könnt ihr die Entwickler übrigens noch immer auf Kickstarter bei ihrem Projekt unterstützen. Schon bei einer Spende von 16 Euro aufwärts erhaltet ihr eine digitale Vollversion des Spiels, sobald es fertig ist.

Was haltet ihr von der ungewöhnlichen Spielidee? Ist euch das Szenario und Genre originell genug, um mal einen Blick hineinzuwerfen? Viel zu verlieren habt ihr jedenfalls nicht, schließlich ist die Demo kostenlos. Erzählt uns doch, welche Erfahrungen ihr mit der Demo gemacht habt.