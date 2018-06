Quelle: Resetera

Obwohl Pokémon-Fans erst vorgestern mit den neuen Spielen Pokémon - Let's Go, Pikachu & Let's Go, Evoli überrascht wurden, wartet nun die nächste Überraschung. Wie das englischsprachige Magazin Kotaku berichtet, sind Roms von den 1997 erschienenen Spielen Pokémon Silberne Edition und Pokémon Goldene Edition aufgetaucht. Diese zeigen noch nie gesehene Pokémon. Natürlich brauch das Internet nicht zu lange für lustige Memes und Kommentare. Wir haben die besten Tweets für euch zusammengetragen.

Habt ihr schon den Trailer zum neuesten Pokémon-Spiel gesehen?

Die Pokémon-Fans sind ganz schön aufgeregt:

"Traurig, dass sie das SCHREIENDE KONDOM Pokémon von der Gold/Silber Beta entfernt"

Sad they removed the SCREAMING CONDOM Pokemon from the Gold / Silver Beta. pic.twitter.com/DSh9dK3vbx — Clemps 🍑 (@MrClemps) 31. Mai 2018

"Alle meine Freunde so:"

all my friends are like pic.twitter.com/W1P4JSLYUg — ◒✧Φ (@sanigo_) 31. Mai 2018

Jedoch hat das Internet auch eine dunkle Seite:

"Das Beta-Design von Suicune sieht aus wie Nina aus Fullmetal Alchemist."

The beta design for Suicune looks like Nina from FMA. pic.twitter.com/dx9Mv8uVb5 — Billy (@_Mizumi) 31. Mai 2018

"Das perfekte Sprite in der Pokémon-Beta? Ja, zu perfekt für die Welt"

Most perfect sprite in the Pokemon beta? Yes, too perfect for this world 🐸🌸 pic.twitter.com/8szXv7v6QC — Crisalys (@Criisalys) 31. Mai 2018

"Beta-Baby-Mauzi ist zum Anbeißen. Ist das eine "5 Yen"-Münze auf seinem Kopf??"

Beta baby meowth is adorable 🐱💕

Isn't that a 5 yen coin on its head?? pic.twitter.com/ciPRTi6a2e — Mi-eau 🍡JapanExpo - D205 (@Mi_eau) 31. Mai 2018

"Okay ich LIEBE viele von den Beta-Pokémon von der "Pokémon Gold"-Demo. Ich habe mich entschieden, ein paar von meinen Favoriten zu malen. Schade, dass sie nicht benutzt wurden ..."

Okay I LOVE a lot of the beta pokémon that were leaked from the Pokémon Gold demo.

I decided to draw some of my favorites! A shame that they went unused... pic.twitter.com/hZrmfnz6mZ — Samuel (@zieguy) 1. Juni 2018

Pokémon Gold und Silber sind schon fast 19 Jahre alt und verursachen immer noch ein riesen Tumult im Internet. Was haltet ihr von den nicht verwendeten Pokémon? Bevorzugt ihr sie oder findet ihr die originalen Versionen besser?