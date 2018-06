Die Spannung wird immer größer. In wenigen Tagen beginnt mit der E3 eine der größten und wichtigsten Spielemessen des Jahres. 2018 steht die Messe wieder im Zeichen von großen Top-Titeln. Wer wird am Ende die Krone mit nach Hause nehmen und die Fans so richtig überzeugen? Den Anfang macht in diesem Jahr Electronic Arts mit ihrer EA Play-Messe. Und dort wird neben Battlefield 5 auch Anthem gezeigt.

Der Teaser zu Anthem macht Lust auf viel mehr!

Diesen ersten Teaser zur bevorstehenden Präsentation von Anthem gab's schon jetzt zu sehen. Er zeigt nur wenig vom eigentlichen Spiel, wirkt aber in Sachen Story schon jetzt deutlich freizügiger als die bisherigen Trailer es je waren. Irgendetwas bedroht offenbar die Zivilisation, die sich in Anthem hinter riesigen Mauern versteckt. Und natürlich müsst ihr als Spieler dem Ganzen auf den Grund gehen.

Die EA Play-Übertragung findet am 9, Juni 2018 gegen 20 Uhr deutscher Zeit statt. Neben Battlefield 5 und Anthem dürfen wir uns bestimmt noch über das Sportaufgebot von EA samt FIFA 19 freuen. Und dann gibt's auch den Trailer zu Anthem in voller Länge.