Wer State of Decay 2 am Wochenende spielen wollte, muss große Augen gemacht haben. Entwicklerstudio Undead Labs hat einen Patch in der Größe von 20 Gigabyte veröffentlicht, der sich diversen Bugs annimmt und das Multiplayer-Erlebnis verbessern soll.

Hier seht ihr den Gameplay-Trailer zu State of Decay 2:

Der neue Patch mit der Versionsnummer 1.2 für State of Decay 2 wiegt sowohl für PC als auch Xbox One satte 20 Gigabyte. Zu den Highlights zählen Stabilitätsverbesserungen sowie verbesserte Netzwerk-Interaktionen und die Behebung unzähliger Bugs.

So sollte eine Granate zukünftig beim Wurf nicht mehr direkt über eurem Kopf explodieren und der Schatten eures Charakters nicht länger im Taschenlampenlicht zu sehen sein. Desweiteren müssten geschlossene Türen nun auch tatsächlich geschlossen sein und umgekehrt. Bisher war es oftmals der Fall, dass Türen augenscheinlich offen standen, beispielsweise zum Eintritt in das Gebäude aber dennoch erst geöffnet werden mussten. Auch die Immunität der Untoten gegenüber euren Kicks gehören der Vergangenheit an.

Neben diversen Optimierungen den Multiplayer betreffend, wurden auch "Out of memory"-Abstürze behoben. Alle weiteren Verbesserungen findet ihr auf der offiziellen Webseite.

Ob das Horrorspiel einen Blick wert ist, verrät euch der Test: "State of Decay 2 - Geschichten, die das Überleben schreibt".

State of Decay 2 wurde am 22. Mai 2018 für PC und Xbox One veröffentlicht. In der Bilderstrecke seht ihr, was die Zombie-Apokalypse und der Basisbau zu bieten haben.