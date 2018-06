Die Welt kann manchmal so wunderschön sein! Wenn nur nicht immer überall diese unangenehmen Menschen wären. Wie so ein Szenario aussehen könnte und was den Reiz daran ausmacht, möchte euch das Spiel Europa demonstrieren. Dieses wird zurzeit von Helder Pinto, einem Environment Artist bei Blizzard, in Eigenregie entwickelt.

Viel mehr als bunte Bilder gibt es zu Europa bisher leider noch nicht:

In der Rolle eines einsamen Roboters dürft ihr als letzte aller Lebensformen ein Jahrtausend nach der Vernichtung der Menschheit in den Ruinen der alten Welt wandern. Bis auf den Trailer und eine Hand voll Twitter-Posts ist noch nicht viel über Europa bekannt. Spielmechanisch erwartet euch anscheinend ein Exploration-Abenteuer mit hübscher Pastell Optik.

Seid ihr von der Ghibli-artigen Optik angetan oder klingt das Spiel für euch eher nach gähnender Langeweile? Es bleibt jedenfalls abzuwarten, welche Richtung Europa letztendlich spielerisch einschlagen wird.