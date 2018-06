"Gamer Girl", "Schlampe" oder auch "Spielst du überhaupt das richtige Spiel, Miss?" - Worte, die die Twitch-Streamerin Annemunition in einem einzigen "Rainbow Six - Siege"-Match ertragen musste. In einem Twitter-Beitrag zeigt sie auf, wie harsch der Umgangston in Bezug auf Spielerinnen in Online-Spielen sein kann.

Multiplayer-Shooter wie Rainbow Six - Siege sind eigentlich offen für alle Arten von Spielern:

Annemunition streamt in der Regel ihre Spiele auf Twitch.tv, darunter God of War, Overwatch oder auch Rainbow Six - Siege und über 300.000 Follower interessieren sich dafür. Eines Abends hat sie sich jedoch davon mal freigenommen und in ihrer Freizeit ein wenig Rainbow Six - Siege ohne den Druck des Streamens zu spielen. Eine dieser Sitzungen hat sie mitgeschnitten und auf Twitter veröffentlicht. Der Grund? Ihre Mitspieler wussten lediglich, dass sie weiblich ist und haben sie daraufhin mehr als deutlich von oben herab behandelt.

"Why don't you use voice chat?"

"Why can't I find a girlfriend who plays video games?"

"Why do you mute people who ask you if you're a girl?"



Gee, I dunno.



[Warning: extreme language and monumental stupidity] pic.twitter.com/TO4VzU44YF — Anne Munition (@AnneMunition) 23. Mai 2018

""Warum benutzt du nicht den Sprachchat?" "Warum kann ich keine Freundin finden, die Videospiele spielt?" "Warum stellst du Leute auf stumm, wenn sie dich fragen, ob du ein Mädchen bist?" - Mensch, ich weiß nicht."

In dem etwa dreieinhalb Minuten langen Video hagelt es regelmäßig Beleidigungen, obwohl die Streamerin selbst ganz normal spielt und sich aktiv am Geschehen beteiligt. Gegen Ende versucht einer der Akteure sein Verhalten mit den Worten "Wir sind nicht so, weil wir keine Frauen mögen. Wir sind so, weil du scheiße bist" zu rechtfertigen.

Als Annemunition und ihr Team das Match gewinnen, folgt noch ein: "Spielst du das richtige Spiel, Miss? Das hier ist nicht wie bei League of Legends, wo du nur deine Brüste auf Twitch zeigen musst. Das hier benötigt Skill."

Das Video hat mittlerweile über 500.000 Aufrufe und in den Kommentaren erhält die Streamerin viel Unterstützung. Auch andere Spielerinnen melden sich zu Worte und berichten über ähnliche Vorfälle. In einem Statement gegenüber Kotaku heißt es derweil von Annemuntion wie folgt:

"Wenn solche Dinge passieren, denke ich nur an all die jungen Leute (Jungen und Mädchen), die diese Art von Beleidigungen online erleben und nicht die Werkzeuge haben, um für sich selbst einzustehen, außer die Leute stumm zu schalten und so zu tun, als wäre alles in Ordnung."

In der Zwischenzeit hat sich sogar einer der Spieler aus dem Video zu Worte gemeldet und versucht sich zu entschuldigen.

"Es tut mir sehr leid, wie du dich fühlst. Wisse, dass die Worte, die ich benutzt habe, bedeutungslos waren und keine Substanz haben."

Mittlerweile hat er seinen Account wieder gelöscht. Annemunition hofft trotzdem darauf, dass er aus solchen Situationen lernt und seine Entschuldigung aufrichtig sei.

Sie wünscht sich derweil, dass es in Zukunft möglich ist, dass sich sämtliche Spieler in Online-Spielen mit Respekt begegnen. Todesdrohungen oder Beleidigungen sollten schließlich nicht Teil einer Spielerfahrung sein.