Der große GOG Summer Sale 2018 beginnt

Es ist wieder soweit: Auf GOG.com wird es heiß. Und zwar zu heiß für hohe Preise, die purzeln nämlich im Zuge des Summer Sale in den kühlen Keller. Das ist die Gelegenheit, hochwertige Spiele für superkleine Preise abzustauben!

Fast 1.600 Angebote, teilweise mit Rabatten von bis zu 90 Prozent warten auf euch. Ab sofort (4. Juni, 15 Uhr) läuft zwei Wochen lang, nämlich bis zum 18. Juni 2018, das Spektakel, bei dem ihr Super-Hits wie The Witcher 3 - Wild Hunt (GOTY-Edition um 65 Prozent reduziert), Metro Last Light - Redux (75 Prozent günstiger) oder Indie-Perlen wie Hotline Miami 2 - Wrong Number: Digital Special Edition (ebenfalls mit knackigen 75 Prozent Rabatt) abstauben könnt.

Ein tolles Geschenk gibt's auch noch: Wenn ihr schnell seid, könnt ihr noch Xenonauts gratis abstauben! Aber ihr müsst wirklich flink sein, denn das Angebot gilt nur bis zum 6. Juni um 15 Uhr!

Aber es gibt noch weitere Geschenke: Ab einem Mindestkaufwert von fünf Euro erhaltet ihr Sunless Sea gratis, ab 20 Euro gibt es auch noch das vielgelobte Rime dazu!

The Witcher 3 - GOTY-Edition: Weltweit über 800 Auszeichnungen, 16 DLCs und zwei große Erweiterungen inklusive, jetzt im Summer Sale supergünstig zu haben:

Damit ihr besonders schnell zu den richtig guten Angeboten findet, gibt es auch eine spieletipps-Empfehlungsseite auf GOG.com, auf der wir für euch bereits eine Auswahl der heißesten Teile zu besonders tollen Preisen zusammengestellt haben. Warum? Weil wir euch lieben!

Euch ist hoffentlich klar, was das bedeutet: Bei so kleinem Geld schlagt ihr sicher gerne rundum zu, besonders, weil der Summer Sale nur zwei Wochen lang läuft. Wir wissen das, weil uns geht es nicht anders ... Das Gute daran ist: Bei solchen Rabatten müsst ihr vielleicht nur auf das eine oder andere Eis verzichten, werdet dafür aber mit einem grandiosen Spiel belohnt.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Stöbern in den tollen Angeboten und hoffen, dass ihr schnell fündig werdet. Vielleicht ist auch diesmal wieder was dabei, was ihr schon immer mal haben wolltet! Wir drücken euch die Daumen.