Seit letzter Woche ist klar: Es ist ein neues Fallout im Anmarsch. Viele offizielle Infos gibt es zu Fallout 76 allerdings noch nicht. Gerüchten zufolge soll es sich jedoch dieses Mal dabei um ein Online-Survival-Spiel handeln und nicht um ein klassisches Singleplayer-Abenteuer. In einem Reddit-Beitrag untermauert dies Jason Schreier von Kotaku noch einmal, gibt aber zu Wort, dass es dennoch sehr viele Story-Elemente geben soll.

Der Ankündigungstrailer zu Fallout 76 ist gewohnt klassisch:

Schreier, der mit seinem Beitrag zu Fallout 76 die Gerüchteküche um die Online-Komponente mehr oder weniger in Gang gebracht hat, richtet sich in seinem Reddit-Beitrag direkt an die Fallout-Community. Er habe vergessen wie "leidenschaftlich" die Spieler seien und möchte daher ein paar Dinge klarstellen.

Aus weiteren Quellen habe er noch einmal die Bestätigung erhalten, dass Fallout 76 in erster Linie ein Online-Spiel werden soll. Nichtsdestotrotz soll es wie schon in den anderen Bethesda-Spielen sehr viele Story-Inhalte geben. Es sei, so Schreier laut seinen Infos, ein "richtig cooles und interessantes" Spiel.

"Es könnte Multiplayer und Basenbau haben, aber hey, es ist immer noch ein Fallout-Spiel. Ich möchte keinen Hype für ein Spiel erzeugen, welches ich nicht gesehen oder gespielt habe, aber ich möchte auch nicht, dass die Leute so engstirnig sind, dass sie die nächsten neun Tage damit verbringen, jeden Tag auf Reddit auszuflippen, weil dieses Spiel nicht wie die letzten drei sein wird."

Wer dennoch glauben möchte, dass es kein Online-Spiel wird, solle doch einfach auf den 11. Juni warten, so Schreier. Dort findet um 03:30 Uhr morgens die Bethesda Pressekonferenz statt, bei dem das Unternehmen mehr Infos mitteilen möchte.

Ob nun Online oder nicht: Zumindest eines ist klar, dass definitiv die Fallout-Historie schon bald fortgesetzt wird. Freut ihr euch darauf oder seid ihr noch skeptisch? Verratet uns doch eure Meinung in den Kommentaren!