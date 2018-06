Vampyr: Das sind die ersten Wertungen

Ab heute dürfen virtuelle Blutsauger die Straßen von London in Vampyr unsicher machen. Haben Vampir-Fans Grund zur Freude oder erweist sich das Horror-Rollenspiel der "Life is Strange"-Macher als blutleer?

Derzeit lassen sich auf Metacritic 36 Rezensionen finden, die eine durchschnittliche Gesamtwertung von 73 Prozent ergeben. Mit satten 90 Prozent zeigt sich GameCritics von dem Rollenspiel besonders angetan:

"Mit großartigen Kämpfen, überzeugenden Charakteren und einer Missionsstruktur, die sicherstellt, dass die Spieler die direkten Auswirkungen ihrer Aktionen sehen, ist Vampyr eines der besten Action-RPGs, die ich je gespielt habe. Auch wenn es die Größe eines The Witcher oder Fallout nicht erreicht, erzählt es dennoch eine resonante und konsequente Story, die mit einem der besten Quest-Designs in einer Open World verbunden ist. Das solltet ihr nicht verpassen".

Auch DualShockers ist äußerst zufrieden mit Vampyr und vergibt 85 Punkte:

Auch Multiplayer.it findet mit 80 Prozent nur positive Worte:

GamesRadar wertet mit 70 Prozent und bemängelt vor allem die Entscheidungsvielfalt:

"So sehr eine Detektiv- wie eine Horrorgeschichte, belohnt euch Vampyr für das Interesse an den Personen um euch herum und testet euren moralischen Kompass mit einem Mangel an Schwarz-Weiß-Optionen".