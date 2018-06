Den Countdown zur E3 2018 will Sony ordentlich zelebrieren: Bereits an den kommenden Tagen will der Konsolenhersteller neue Spiele für PlayStation 4 und PlayStation VR in einer Reihe von Livestreams ankündigen.

Sehenswert: Ein Trailer zum Spiel Death Stranding, das auf der E3 näher präsentiert werden soll.

Bis zum Start der heiß erwarteten E3 2018 ist es noch eine gute Woche hin. PlayStation 4- und PS-VR-Enthusiasten müssen sich aber offenbar nicht mehr ganz so lang gedulden, um einige Info-Happen zu ihrer Lieblingskonsole zu erhalten.

Für die kommenden fünf Tage plant Sony nämlich eine Reihe von Livestreams, im Rahmen derer der Hersteller vereinzelte Neuigkeiten zu kommenden – und mitunter noch gar nicht angekündigten – Spielen preisgeben will. Folgende Termine solltet ihr euch laut offiziellem PlayStation Blog rot in eurem Kalender markieren:

Mittwoch, 6. Juni: Ankündigung eines neuen PS4-Spiels mit PS VR-Unterstützung

Donnerstag, 7. Juni: Erscheinungsdatum für ein kommendes Spiel der Worldwide Studios

Freitag, 8. Juni: Ankündigung eines neuen PS4-Spiels

Samstag, 9. Juni: Ankündigung eines neuen PS VR-Spiels

Sonntag, 10. Juni: Details zu einem heiß ersehnten Spiel für PS VR

Sämtliche Livestreams sollen um 17 Uhr deutscher Zeit stattfinden und können auf live.playstation.com, Twitch und YouTube mitverfolgt werden. Die Enthüllung allzu großer Blockbuster-Spiele oder sonstige schockierende Überraschungen solltet ihr euch von dem Countdown nicht erwarten, da sich Sony diese vermutlich eher für seine eigentliche E3-Pressekonferenz aufheben wird.

Die E3 2018 findet vom 12. bis 14. Juni in Los Angeles statt. Wer Sonys Präsentation am 12. Juni live schauen will, muss dafür hierzulande zu einer etwas unschöneren Zeit wach sein, nämlich um 3 Uhr am Morgen.