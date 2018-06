Wie aus einem Bericht auf der offiziellen Seite von Microsoft hervorgeht, wird der Konzern zeitnah die Software-Entwickler-Plattform GitHub übernehmen. Damit bestätigt das Unternehmen bisherige Gerüchte über einen möglichen Aufkauf. Der Preis dafür belaufe sich auf eine Summe von 7,5 Milliarden Dollar, also umgerechnet in etwa 6,4 Milliarden Euro. Ein Abschluss der Übernahme ist bis zum Ende des laufenden Kalenderjahres angestrebt.

Microsoft und Innovation - das kommt auch bei dem Adaptive Controller zusammen:

Mit dem Aufkauf von GitHub dringt Microsoft in den Bereich von Open-Source-Entwicklungen vor, also von Software, deren Quellcode für die Öffentlichkeit offensteht und von Nutzern verändert werden kann. Microsoft-Geschäftsführer Satya Nadella kommentierte dazu:

“Bei Microsoft stehen Entwickler an erster Stelle. Durch die Zusammenkunft mit GitHub stärken wir unseren Engagement für die Freiheit von Entwicklern, Offenheit und Innovation.“

Auch, wenn die Plattform damit zu Microsoft gehört, soll GitHub auch in Zukunft unabhängig arbeiten, wie Microsoft im oben verlinkten Beitrag betont.

Es wird spannend zu sehen, welche Früchte die Zusammenarbeit von Microsoft mit der Open-Source-Plattform trägt und in welchen Feldern die Errungenschaften von GitHub zum Einsatz kommen werden. Das Bestreben um innovative Kräfte scheint dem Konzern bei dieser stattlichen Summe jedenfalls ernst zu sein. Was haltet ihr von dem Aufkauf? Schreibt es uns in die Kommentare!