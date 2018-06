Royal Blood: Neues Spiel der "Summoners War"-Macher jetzt verfügbar

Ein Online-Rollenspiel für die Hosentasche: Das zumindest verspricht Hersteller Gamevil mit Royal Blood. Mit an Bord sind ein offener Abenteuer-Modus, Solo-Dungeons und jede Menge PvP-Möglichkeiten.

Der Ankündigungstrailer gewährt einen ersten Einblick:

In Südkorea ist Royal Blood schon seit Anfang des Jahres verfügbar, nun hat es das Online-Rollenspiel auch in den Westen geschafft. Laut den Entwicklern wurde das Spiel für den hierzulande gängigen Geschmack an einigen Ecken und Kanten überarbeitet und bietet unter anderem eine "offene und ereignisgesteuerte Welt".

Neben Solo-Dungeons und einem Abenteuermodus legt Royal Blood vor allem Wert auf seine PvP-Inhalte, genauer gesagt auf die großen "Realm gegen Realm"-Kämpfe mit bis zu 70 Spielern pro Seite und Belagerungskämpfen. Hinzu kommt eine "Drei gegen Drei"-Arena für kleinere Scharmützel und die Möglichkeit von Koop-Raids. Letztere gewähren euch Zugang zu seltener Beute.

Royal Blood stammt übrigens von den Machern von Summoners War, welches zuletzt im E-Sports-Bereich Fuß gefasst hat. Wer Interesse hat, kann Royal Blood nun für iOS und Android im jeweiligen Appstore als "Free 2 Play"-Spiel herunterladen.

Ob Royal Blood wie in Südkorea auch in Europa erfolgreich sein wird, bleibt noch abzuwarten. Aktuell sind die meisten Spieler jedoch schon zufrieden: Im Google Playstore steht das Mobile-MMO bei 4,1 von maximal 5 Sternen.