Hitman 2: Neuer Serienteil mit Leak bestätigt

Agent 47 kehrt bald zurück: Obwohl Warner Bros. und IO Interactive die Ankündigung eines neuen Hitman-Spiels erst für den kommenden Donnerstag geplant haben, ist nun die Überraschung schon dahin. Hitman 2, so der anscheinend offizielle Name, ist im Anmarsch.

Der offizielle Hitman-Twitter-Kanal hat erst gestern angekündigt, dass den Protagonisten Agent 47 neue Ziele erwarten:

Good afternoon, 47. The profiles have been uploaded. Your next target is... pic.twitter.com/0l1Tyu4gho