Seit etwa neun Jahren befindet sich Fallout: New California jetzt schon in der Entwicklung und könnte bereits in wenigen Wochen für alle Fans des Mod-Projektes zur Verfügung stehen.

Dieser Trailer von Fallout 76 garantiert Gänsehaut

Auch wenn der Hype um das gerade erst angekündigte Fallout 76 beinahe unendlich scheint, ist die Sympathie für den „Vorgänger“ Fallout: New Vegas nicht abgeklungen und könnte schon sehr bald den Höhepunkt der Vorfreude erreichen, wenn die inoffizielle Modifikation, an der bereits seit neun Jahren gearbeitet wird, für alle Spieler zugänglich wird.

Im Klartext sprechen die Entwickler vom offiziellen Release am 23. Oktober 2018 – ab diesem Zeitpunkt darf man sich in eine völlig neue Welt rund um Fallout werfen und neben einer brandneuen Story, unzähligen Nebenmissionen und 16.000 komplett vertonten Dialogzeilen freuen, die man vorher noch nie gehört hat.

Bereits im Juli wird es eine Beta geben, bei der ausgewählte Supporter des Projektes einen ersten Eindruck bekommen und möglicherweise dazu beitragen, dass die Mod möglichst fehlerfrei im Oktober seinen Release feiern darf.

Die Mod Fallout: New California wird kostenlos auf Nexusmod verfügbar sein. Werdet ihr euch die Modifikation mal ansehen oder freut ihr euch mehr auf das neue Fallout 76?