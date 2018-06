Gewinnspiel: Holt euch eine PS4 mit Detroit - Become Human und tollen Goodies

Mit Detroit - Become Human von Entwickler Quantic Dream ist Sony wieder ein großer Wurf gelungen. Die Geschichte rund um drei Androiden und ihr Empfinden des Konzepts "Menschlichkeit" ist nicht nur ein bewegender Trip in den Bereich unbeantworteter philosophischer Fragen, das Spiel selbst glänzt durch seine grandiose Inszenierung und seine mitreißende Geschichte.

Dieser Trailer führt euch in die Geschichte von Detroit - Become Human ein:

Uns hat das auf Hochglanz polierte Werk auch sehr beeindruckt, was Kollege René in seinem Test "Detroit - Become Human: Haut euch um, ob ihr es mögt oder nicht" treffend zusammengefasst hat.

Aufgrund des schönen Erfolges zeigt sich Sony mal wieder großzügig und stellt eine PlayStation 4 mit einem wunderschön designten Media-Kit und einem Schlüsselanhänger zur Verfügung. Im Media-Kit enthalten ist auch ein Download Code für Detroit - Become Human, damit einer von euch seine neue PlayStation 4 auch gleich gebührend einweihen kann.

Das futuristisch gestaltete Media-Kit in all seiner Pracht.

Wie? Was? Jemand kriegt eine PS4 geschenkt? Ja, klar! Dachtet ihr etwa, wir würden die behalten? (Würden wir gerne, keine Frage.) Nix da, das Paket könnt ihr gewinnen! Dazu müsst ihr aber eine Frage beantworten:

In Detroit - Become Human wird unter anderem die Frage aufgeworfen, ab wann eine Künstliche Intelligenz so weit entwickelt ist, dass sie als Lebensform anerkannt werden sollte. Es gibt ein Verfahren, mit dessen Hilfe herausgefunden werden kann, ob eine Maschine ein dem Menschen gleichwertiges Denkvermögen hat. Wie nennt man dieses Verfahren?

a) Coulomb-Verfahren

b) Turing-Test

c) Picometer-Analyse

d) Asimov-Prüfung

Schickt uns die richtige Antwort per Mail mit dem Betreff Detroit an die Adresse aktion@spieletipps.de, Einsendeschluss ist Sonntag, der 10. Juni 2018 um Mitternacht. Bitte gebt unbedingt euren Namen und eure Adresse in der Mail an, ansonsten können wir euch den Gewinn nicht zukommen lassen. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus.

Aus allen richtigen Einsendungen wählen wir dann per Zufall einen Gewinner, der diesen tollen Preis erhält. Der Gewinner wird nach der Ziehung in dieser News bekanntgegeben und umgehend von uns per Mail informiert.

Bitte lest auch unbedingt die Teilnahmebedingungen durch und haltet euch daran. Zur kompletten Übersicht geht es über diesen Link. So, jetzt nicht länger zögern, sondern gleich mitmachen! Wir drücken euch die Daumen und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!