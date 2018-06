Steam hat mal wieder ein paar tolle Angebote für euch. Es gibt etwas für die RPG- oder Strategie-Fans unter euch. Schaut euch am besten die Spiele selber an und entscheidet, ob ihr nur eines oder gleich beide haben wollt.

Schaut euch den spannenden Trailer von Aragami an

Bei dem ersten Spiel handelt es sich um ein Ninja Rollenspiel mit Schleichmechaniken, namens Aragami. Ihr spielt als ein untoter Ninja mit der Kraft Schatten zu kontrollieren. Telepotiert euch, kreiert Waffen oder erschafft einfach einen Schatten-Drachen, um eure Gegner loszuwerden und deren Basen zu infiltrieren. Aragami könnt ihr euch bis morgen Mittag für 7,99 anstatt 19,99 Euro im Steam-Shop kaufen oder für 16,17 Euro sogar die Collector's Edition.

Noch nie davon gehört? Guckt euch den Trailer an

Wenn ihr dazu noch euer strategisches Denken erweitern wollt, dürft ihr euch das Strategie-Spiel Shadow Tactics: Blades of the Shogun von den Publishern Daedalic Entertainment nicht entgehen lassen. Ihr kontrolliert fünf Spezialisten mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, um eurem Anführer in Japan, 1615, zu dienen und Aufstände und Verschwörungen zu verhindern. Das Spiel ist bis zum 18. Juni bei Steam im Angebot für 19,99 Euro anstatt 39,99 Euro verfügbar.

Ihr solltet beide Spiele nicht zu lange auf euch warten lassen. Die Angebote sind leider nur für eine begrenzte Zeit verfügbar. Mit diesem Spielen habt ihr am Wochenede ordentlich was zum Zocken.