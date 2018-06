Wie in Pokémon-Spielen üblich, werdet ihr auch in den kommenden Spielen Pokémon - Let's Go, Pikachu & Let's Go, Evoli die Möglichkeit haben, online zu spielen. Das geht aus einem Statement von Nintendo gegenüber dem Magazin Gamespot hervor. Doch da gibt es einen Haken: Ihr müsst zahlen.

Kennt ihr schon den Trailer zum neuesten Pokémon-Spiel?

Mit Freunden und Fremden Pokémon online tauschen und kämpfen lassen, ist seit dem Nintendo DS ein fester Bestandteil der Pokémon-Reihe. Dass diese Funktion nun auch in den kommenden Spielen vorhanden sein wird, wird die meisten freuen. Doch wie aus einer Aussage von Nintendo hervorgeht, müssen Trainer künsftig dafür zahlen. Das hängt mit dem kostenpflichtigen Online-Dienst der Nintendo Switch zusammen.

"Pokémon - Let's Go, Pikachu und Pokémon - Let's Go, Evoli werden Online-Funktionen haben. Kämpfe und Trading mit anderen Spielern, über das Internet oder lokal, werden auch verfügbar sein. Allerdings werden die Features im Vergleich zu vorherigen Spielen simpler sein. Es wird kein GTS [Global Trade System], Wundertausch oder Battle Spots (...) geben. Weitere Details werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Eine aktive Mitgliedschaft für den Nintendo Switch Online Service, der im September dieses Jahres beginnen soll, wird für den Zugriff auf diese Funktionen benötigt."

Die Preise für den Dienst sind wie folgt:

ein Monat (30 Tage): 3,99 Euro

drei Monate (90 Tage): 7,99 Euro

ein Jahr (365 Tage): 19,99 Euro

Die Preises sind also deutlich günstiger, als bei der Konkurrenz. Zusätzlich erhaltet ihr kostenlose Spiele, ähnlich wie bei Sony und Microsoft und Rabatte im Nintendo eShop. Pokémon - Let's Go, Pikachu und Let's Go, Evoli werden voraussichtlich am 16. November erscheinen. Wenn ihr euch gegen die Online-Funktionen entscheidte, ahbt ihr noch die Möglichkeit, lokal mit euren Freunden zu zocken.