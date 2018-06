Code Vein: Release-Datum und Sammleredition

Das düstere, von Dark Souls inspirierte JRPG Code Vein hat nun einen offiziellen Erscheinungstermin, wie Hersteller Bandai Namco in einer Pressemeldung bekanntgibt. Das Spiel soll am 28. September 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen.

Hier seht ihr den offiziellen Trailer zum Spiel:

Neben der Standardvariante ist eine Sammleredition geplant, die zusätzlich zum Basisspiel eine exklusive Figur des Charakters Mia Karnstein enthält.

Die "Collector's Edition mit der 17 Zentimeter großen Figur.

Zusätzlich soll sie einen digitalen Soundtrack, ein digitales Artbook und ein Anpassungs-Set für alle Charaktere beinhalten.

So sieht das Anpassungs-Set aus.

Um euch einen Eindruck davon zu machen, was das Spiel zu bieten hat, lest hier unsere Vorschau "Code Vein: Knallhart wie Dark Souls".

Hattet ihr das Spiel schon auf dem Schirm? Freut ihr euch darüber, dass es bald ein Quasi-"Dark Souls" mit Anime-Optik geben wird? Sagt uns in den Kommentaren, was ihr von dem Spiel haltet!