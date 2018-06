Im Rahmen des mittlerweile 35. Entwicklerupdates hat Blizzards Jeff Kaplan neue "Social Features" für Overwatch angekündigt. Das Highlight: Nach über zwei Jahren langanhaltender Forderungen seitens der Community wird es in Zukunft möglich sein, seine bevorzugte Rolle vor der Match-Warteschlange auszuwählen.

Das komplette Entwicklerupdate im Video:

Für viele Fans war es bislang nicht die beste Art, wie die Helden in Overwatch ausgewählt werden. So kam es des Öfteren dazu, dass in einem Match gleich vier Tanks waren, weil eben diese Spieler alle einen defensiven Charakter spielen wollten und davon schlicht nicht abgerückt sind. Aus diesem Grund wird es mit einem der kommenden Updates ein sogenanntes "Looking for Group"-Tool geben.

In diesem können Spieler bestimmte Parameter einstellen, um anschließend ihr Wunschteam zu finden. Möchtet ihr zum Beispiel eine Gruppe bestehend aus zwei Heilern, einen Tank und drei Schadensklassen, dann könnt ihr das exakt so einstellen und das Tool sucht anschließend die Spieler.

Außerdem könnt ihr bestimmte Extras wie einen Rollentausch oder die Verpflichtung zum Voice-Chat aktivieren oder deaktivieren. All das findet jedoch noch vor dem eigentlichen Matchmaking statt. Erst wenn euer Team zusammen ist, meldet ihr euch für die jeweilige Warteschlange an.

Zusätzlich wird Blizzard ein Feature namens Anerkennungen mit den drei Kategorien Fairness, Zusammenspiel und Führungsrolle einführen. Am Ende eines Matches könnt ihr zukünftig Spieler in diesen Kategorien loben und ihnen ein positives Zeugnis ausstellen. Spieler, die oft von anderen Spielern gelobt werden, erhalten nach und nach bestimmte Belohnungen.

Beide Funktionen sowie weitere Profil-Einstellungen und die Überarbeitung von Symmetra werden aktuell von Blizzard auf dem PC-Testserver auf Herz und Nieren überprüft. Einen Veröffentlichungstermin für den finalen Patch gibt es noch nicht.