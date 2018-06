Holt euch die Collector's Edition von The Elder Scrolls Online - Summerset

Endlich können mutige Abenteurer wie ihr wieder in eine neue Welt aufbrechen! Grund dafür ist aktuelle The Elder Scrolls Online - Summerset, die brandneue Erweiterung für das MMO-Universum von Bethesda. Was euch in dem umfangreichen Zusatz erwartet, haben wir für euch bereits im Test zusammengefasst.

Zur Feier des gelungenen Starts hat uns Bethesda großzügigerweise eine grandiose Collector's Edition für PC zur Verfügung gestellt, die nun einer von euch haben kann. Hier der Inhalt in voller Pracht:

Ihr wollt das haben, ist schon klar. Aber natürlich ist damit eine Aufgabe verbunden. Die lautet: HOLT UNS DIE ARTEFAKTE ALLER DAEDRA-PRINZEN!!! UND ZWAR VOR SONNENAUFGANG!!! AAAAAAAAAHAHAHAHAHA!!!

Ähm, nein. Natürlich nicht. Stattdessen beantwortet lieber die folgende Frage: Sommersend, das Land, in dem die neue Erweiterung spielt, ist die Heimat der Hochelfen. Unter welchem Namen ist dieses Volk ebenfalls bekannt?

a) Dunmer

b) Bosmer

c) Falmer

d) Altmer

e) Dwemer

In Sommersend erwarten euch neue, fantastische Abenteuer. Der Launch-Trailer schürt schon mal die Abenteuerlust:

Schickt uns die richtige Antwort per Mail mit dem Betreff Summerset an die Adresse aktion@spieletipps.de, Einsendeschluss ist Montag, der 11. Juni 2018 um Mitternacht. Bitte gebt unbedingt euren Namen und eure Adresse in der Mail an, ansonsten können wir euch den Gewinn nicht zukommen lassen. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus.

Aus allen richtigen Einsendungen wählen wir dann per Zufall einen Gewinner, der diesen tollen Preis erhält. Der Gewinner wird nach der Ziehung in dieser News bekanntgegeben und umgehend von uns per Mail informiert.

Bitte lest auch unbedingt die Teilnahmebedingungen durch und haltet euch daran. Zur kompletten Übersicht geht es über diesen Link. So, jetzt nicht länger zögern, sondern gleich mitmachen! Wir drücken euch die Daumen und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!