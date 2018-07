Die Sommerhitze grillt uns weiter unerbitterlich und auch die vielbeschworene Veröffentlichungsflaute scheint kein Ende zu nehmen. Oder doch? Schaut ihr euch die Releases der Kalenderwoche 28 an, sieht es gar nicht mal so sehr nach Sommerloch aus. Ein paar gute Ausreden, sich in der Bude vor der Sonne zu verstecken, sind auf jeden Fall dabei.

Wollt ihr's fernöstlich-bunt oder doch lieber retro? Wollt ihr Essensschlachten oder lieber brutale Kriege? Ihr kommt in all diesen Fällen auf eure Kosten. Hier sind die anstehenden Veröffentlichungen:

Octopath Traveler | 13. Juli

Nintendo Switch

Ganze acht verschiedene Geschichten von acht unterschiedlichen Charakteren könnt ihr im passend betitelten Octopath Traveler erleben. Alle hängen sie miteinander zusammen. Wie und ob ihr sie aber alle spielt, soll euch überlassen sein - ein interessantes Konzept. Noch interessanter: Die heiß ersehnte JRPG-Hoffnung kommt in einem visuellen Cocktail aus klassischen Pixelelementen und räumlichen Umgebungen mit Licht- und Unschärfeeffekten. Das entzückt hungrige Retro-Fans!

Jetzt Octopath Traveler auf Amazon bestellen

Captain Toad - Treasure Tracker | 13. Juli

Nintendo Switch / 3DS

Was als Minispiel in Super Mario 3D World begann, wurde auf Wii U ein eigenständiges und spannendes Rätselspiel. In unserem damaligen Test zu Captain Toad - Treasure Tracker stellten wir bereits fest, dass der Ideen-Mix zwar motiviert, aber leider etwas kurz geraten ist. Auf Switch gibt es nun neben einem Koop-Modus auch neue Levels für den schatzsuchenden Pilzkopf zu bewältigen.

Jetzt Captain Toad - Treasure Tracker auf Amazon bestellen

Shining Resonance Refrain | 10. Juli

PS4 / Xbox One / Nintendo Switch

Das JRPG Shining Resonance Refrain aus dem Hause SEGA wurde ursprünglich nur in Japan veröffentlicht. In einer erweiterten Fassung erscheint das Action-Rollenspiel nun bald auch hierzulande. Die Geschichte dreht sich um Yuma, der sich in einen Drachen verwandeln kann und sich gegen das unterdrückerische Kaiserreich auflehnt. Neu in der Refrain-Fassung: Zwei weitere Figuren gesellen sich zu eurer Gruppe hinzu.

Jetzt Shining Resonance Refrain auf Amazon bestellen

All-Star Fruit Racing | 13. Juli

PS4 / Nintendo Switch

So wie All-Star Fruit Racing aussieht, scheint es alles zu vereinen, was schon die "Mario Kart"-Spiele zu absoluten Spaßgranaten macht. Nur, dass sich hier thematisch alles um die namensgebenden Früchte dreht. Ob das Spiel vom Entwickler 3DClouds die Zutaten genauso spaßbringend zusammenführt, wird sich zeigen. Der Trailer, Splitscreen-Modi und Individualisierungsoptionen machen aber große Lust darauf, es herauszufinden.

Jetzt All-Star Fruit Racing auf Amazon bestellen

Warhammer - Vermintide 2 | 11. Juli

Xbox One

Das "First Person"-Action-Spiel aus der berühmten Warhammer-Reihe schickt euch in brutale Gefechte mit Äxten und Schwertern. Und gern auch mit einem menschlichen Partner an eurer Seite. Nachdem Warhammer – Vermintide 2 im März bereits auf dem PC erschien, können ab dem 11. Juli auch "Xbox One"-Spieler die Klingen in die Hand nehmen.

Defiance 2050 | 10. Juli

PlayStation 4 / Xbox One / PC

Defiance 2050 ist ein MMO-Shooter mit futuristischem Setting, in dem ihr zusammen mit anderen eine offene Spielwelt von Feinden befreien müsst. Dabei sollen eure Waffen umfangreich angepasst werden können, ebenso wie eure jeweiligen Charakterklassen.

Wie sieht es bei euch aus - wird es der MMO-Shooter, das Retro-Scharmützel oder doch die Suche nach Klunkern mit dem niedlichen Pilzkopf? Schreibt uns in die Kommentare, auf welche Spiele der Kalenderwoche 28 ihr euch im Vorfeld am meisten gefreut habt!