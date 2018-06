Im "Battle Royale"-Modus von Fortnite setzten die Spieler zu sehr auf die Stärken der Schrotflinte. Entwickler Epic Games hat sich der Waffe diesbezüglich im neuen Inhalts-Update angenommen. Außerdem müsst ihr in Zukunft auf hohe Luftsprünge verzichten, denn das Jetpack wird aus dem Spiel entfernt.

Schlüpft in Fortnite in den Handschuh von Thanos:

Das neue Inhalts-Update mit der Versionsnummer 4.3 bringt einige Änderungen mit sich. Wer unter euch die Taktische Schrotflinte und die Pumpgun schon immer als zu stark empfunden hat, darf sich freuen. Der Kopfschuss-Multiplikator beider Waffen wird von 2,5 auf 2,0 reduziert und der Schaden der Pumpgun von 90/95 auf 80/85 herabgesetzt.

Epic Games begründet die Entscheidung mit folgenden Worten: "Wir dachten lange, dass Schrotflinten ein gesundes Nahkampf-Gameplay unterstützen, allerdings haben die kürzlichen Änderungen an der Ausrüstungszeit dazu geführt, dass Schrotflinten öfter verwendet werden, als uns lieb ist".

Eine weitere große Veränderung betrifft die Jetpacks. Diese zählen zu den zeitbegrenzten Gegenständen und werden deshalb schon bald aus dem Spiel entfernt. Wollt ihr euch also noch ein paar Mal hoch in die Lüfte begeben, könnt ihr das bis zum 11. Juni tun. Aber keine Sorge: Dass das Jetpack in Zukunft wieder zurückkehrt, ist nicht unwahrscheinlich.

Desweiteren wurde kräftig an der Effektivität von Fallen in Fortnite geschraubt. Während der Schaden vor einiger Zeit von 125 auf 75 reduziert wurde, wird er jetzt auf 150 angehoben. Mit dabei ist absofort außerdem die seltene Rausschmeißerfalle. Alle weiteren Änderungen, die Update 4.3 mit sich bringt, findet ihr hier.

Was haltet ihr von dem Update? Zählte die Schrotflinte gerade aufgrund des hohen Nahkampf-Schadens zu euren Lieblingswaffen oder musstet ihr gerade aufgrund dessen zu oft ins virtuelle Gras beißen? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren oder auf Facebook mit!