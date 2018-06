Überraschung von EA: Der Hersteller hat kurz vor der E3 die Online-Server von Skate 3 wieder hochgefahren - und das nachdem sie seit 2016 nicht mehr verfügbar gewesen sind. Zahlreiche Twitter-Nutzer berichten über die fast schon magische Rückkehr der Online-Funktionen.

Skate 3 ist der bislang letzte Serienteil der Skateboard-Simulation von EA gewesen und hat bis heute zahlreiche Fans. Einer der Gründe dürfte dafür sein, dass die Konkurrenz in Form von Tony Hawk's Pro Skater längst nicht mehr ihr einstiges Qualitätsniveau erreicht hat und es somit schlicht kaum eine Alternative gibt. Nichtsdestotrotz ist Skate 3 sehr beliebt und hat es sogar 2014 noch einmal in die Verkaufcharts geschafft.

Online geht jedoch seit 2016 nichts mehr. Bis jetzt, denn vor wenigen Tagen hat EA die Server wieder ans Netz angeschlossen, wie zum Beispiel der Twitter-Nutzer RobinGaming berichtet:

Skate 3 servers just magically went back online.@EA, You better not be trolling or otherwise... BOY. #Skate4 pic.twitter.com/5wgskBkRJx