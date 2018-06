Erst letzte Woche saht ihr einen Teaser zu Fallout 76. Mehr als nur ein paar Gerüchte sind über Bethesdas kommendes Spiel allerdings noch nicht bekannt. Jetzt ist jedoch ein Bild im Internet erschienen, dass ein potenzielles Erscheinungsdatum zeigt.

Schaut euch den Trailer von Fallout 76 an:

Ein User auf Resetera.com fand das folgende Bild auf Reddit. Es könnte eventuell ein Werbefoto sein, dass Videospielläden im Voraus bekommen haben. Mehrere User behaupteten weiterhin, dass der 31. Juli 2018 auf Amazon als Release-Datum angezeigt wurde, bevor es dann relativ zügig wieder herausgenommen wurde.

Das Bild zeigt das angebliche Veröffentlichungsdatum von Fallout 76Quelle: Resetera

Videospiele relativ schnell nach einem Teaser zu veröffentlichen, wäre nicht unüblich für Bethesda, denn Fallout 4 konntet ihr bereits wenige Monate nach dem ersten Teaser in den Läden sehen.

Was haltet ihr von dem Bild? Echt oder ein Fake? Wir sind gespannt, was für Informationen wir am Sonntag bei der E3 bekommen und hoffen, dass wir nicht enttäuscht werden.