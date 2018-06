Erik Johnson, Mitarbeiter von Steam, hat in einem aktuellen Blog-Eintrag auf der offiziellen Homepage der Plattform auf die Kontroverse um Active Shooter reagiert. Das Spiel geriet in die öffentliche Kritik, weil es Spielern erlaubt, einen Amoklauf an einer Schule durchzuführen und auf Zivilisten zu schießen. Unter anderem rief die Organistation für Waffeninformation Infer Trust die Verantwortlichen dazu auf, das Spiel von Steam zu entfernen.

In der Stellungnahme von Johnson wird nun deutlich, dass Steam sich dazu entschieden hat, künftig alles auf Steam zu erlauben, es sei denn es ist illegal oder offensichtliches Getrolle.

"With that principle in mind, we've decided that the right approach is to allow everything onto the Steam Store, except for things that we decide are illegal, or straight up trolling. Taking this approach allows us to focus less on trying to police what should be on Steam, and more on building those tools to give people control over what kinds of content they see"

"Wir haben uns entschieden, dass es der richtige Ansatz ist, alles auf dem Steam-Store zuzulassen, außer Dinge, die illegal sind oder einfach offensichtliches Trollen. Mit diesem Ansatz ist es uns möglich, uns darauf zu konzentrieren, Mittel zu schaffen, durch die Nutzer eine stärkere Kontrolle darüber bekommen, was für Inhalte sie sehen."