Wer bei Amazon etwas bestellt und es aufgrund eines Defektes umtauschen möchte, steht in der Regel nur vor kleinen Hürden. Sollte dieses System jedoch bewusst ausgenutzt werden, dann drohen schwere Konsequenzen. Dies musste nun ein Ehepaar in den USA feststellen, die über zwei Jahre lang die Rückgabepolitik von Amazon ausgenutzt haben.

Erin Joseph Finan und Leah Jeanette Finan, so berichtet zdnet, sollen zwischen 2014 und 2016 über 2.700 elektronische Geräte, darunter Kameras, Spielekonsolen und vieles mehr, über mehrere Amazon-Fake-Accounts bestellt haben. Anschließend haben sie die Geräte jedoch als beschädigt oder gestohlen gemeldet, woraufhin Amazon ihnen einen kostenlosen Ersatz gestellt hat.

Doch damit nicht genug. Anschließend hat das Ehepaar die Waren an einen Komplizen verkauft, der wiederum die Produkte in New York an eine unbekannte Person weiterverkauft hat. Insgesamt soll das Ehepaar Amazon um 1,2 Millionen US-Dollar betrogen haben.

Aufgrund dieser hohen Summe und, dass das Ehepaar außerdem Autos und Wohnungsmieten nie bezahlt haben soll, müssen Erin und Leah für 71 beziehungsweise 68 Monate ins Gefängnis. Ihr Komplize hat 24 Monate Strafe erhalten.

"Verbraucherbetrug bereichert nicht nur zu Unrecht den Täter, er führt auch dazu, dass wir alle höhere Einzelhandelspreise zahlen müssen. Zu denen, die versuchen, die Bequemlichkeiten des Online-Shoppings durch Betrug auszunutzen, erinnern sie sich an diesen Fall. Man wird sie erwischen. Sie werden strafrechtlich verfolgt. Und sie werden für eine lange Zeit ins Gefägnis gehen", so der US-Anwalt Josh Minkler abschließend.

Unabhängig von dem Gerichtsurteil hat Amazon schon seit längerem damit begonnen, Kunden, die die Rückgabepolitik ausnutzen, zu sperren. Wer übermäßig oft Produkte zurückgibt, muss damit rechnen, dass der Versandhändler mit einer Strafe reagiert.