Symmetra, die euch mit ihrem lichtbrechenden Strahlenprojektor das Overwatch-Leben zur Hölle macht, hat sich einer kleinen Veränderung unterzogen. Die Neuerungen konnten erste Spieler bereits gestern auf den öffentlichen Testservern begutachten. Nicht nur ihre ultimative Fähigkeit wurde geändert. Ihre Stimme unterzog sich auch einer Verwandlung.

Den Twitter-User Stylosa scheint die neue ultimative Fähigkeit wahrlich aus der Fassung zu bringen.

A totally normal reaction to new Symmetra.



WHAT IS THIS?! 😂😂😂 pic.twitter.com/F5XAuGLXBM — Stylosa (@unitlostgaming) 5. Juni 2018

Nicht nur ihre Ult hat sich verändert. Auch den Satz, den sie spricht, während sie die Attacke ausführt, ist neu. Sie spricht ihn auch in der Sprache Hindi. Anjali Bhimani, Symmetras Synchronsprecherin, hat die Fans über die Bedeutung des Satzes "Yahi param vaastavikta hai" aufgeklärt:

You’re making ME giggle,@unitlostgaming ...

And for those asking...”yahi param vaastavikta hai” =

“This is the ultimate reality”

Now go forth and SLAY! #youweremeantforgreatness https://t.co/gYmZO1T2Ud — Anjali Bhimani (@sweeetanj) 6. Juni 2018

So sagt Symmetra laut Anjali "Das ist die ultimative Realität".

when the enemy team sees me use symmetra's new photon barrier ult pic.twitter.com/NnquZKMXad — monster love (@dystaxia) 6. Juni 2018

"Wenn das gegnersiche Team sieht, wie ich die neue (...) Ult benutze"

Me @ dps mains trying to autolock symmetra now pic.twitter.com/lHFR8gFCEN — one trick symmetra (@umoaa) 5. Juni 2018

"Ich wenn ich sehe, dass DPS-Mains Symmetra autolocken wollen"

Symmetra’s beam no longer sounds like a microwave but more like a crystallized hard light flamethrower, my girl has evolved y’all pic.twitter.com/1CK6ObCHwG — budget stevoo (@symmetra_exe) 6. Juni 2018

"Symmetras Strahlenprojektor hört sich nicht mehr an wie eine Mikrowelle, sondern wie ein kristalisierter Flammenwerfer. Mein Mädchen hat sich entwickelt."

Rework Symmetra Ult. Das ist Insane! :D pic.twitter.com/bylmwYalof — HighscoreHero | Sascha (@HighscoreHeroes) 5. Juni 2018

ICH WERD SYMMETRA MAIN OMG😍😍😍 — -🌏-샘-🌏- (@_ILillyI_) 6. Juni 2018

Haha. Ich werde sowas von fucking Grandmaster mit der neuen Symmetra. — Bundeskn1xler (@Nixggelas) 6. Juni 2018

Meine Symmetra. :( Jetzt braucht man ja Skill für die :( — Philbo Beutlin (@HerrBeutel) 6. Juni 2018

ICH MUSS SYMMETRA SPIELEN LETS GOO — Tim ☕ (@Pleximon) 5. Juni 2018

Woah, Symmetra ist einfach ein komplett anderer Held. — super kreativer Name in Arbeit (@MabblHD) 6. Juni 2018

Wie ihr seht ist die Twitter-Community mehr als erfreut über Symmetras Veränderung. Das ist nicht immer der Fall. In der Vergangenheit ärgerten sich viele Fans über scheinbar unpassende Frisuren und Haarfarben. Mal sehen, ob es die Änderungen des Testservers auf die offiziellen Server schaffen.