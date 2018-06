Days Gone: Zombie-Action-Spiel erscheint im Februar

Im März hat Sony noch die Veröffentlichung von Days Gone verschoben, nun hat das Unternehmen den neuen Veröffentlichungstermin bekanntgegeben. Im Rahmen der E3-Vorberichtserstattung hat Entwickler Sony Bend ein neues Video mitsamt Datum veröffentlicht.

Zombies, knallharte Action und der Kampf ums Überleben im Video:

Wenn demnach nichts mehr schief geht, dann erscheint Days Gone voraussichtlich am 22. Februar 2019. Bis dahin ist noch jede Menge Zeit für die Entwickler, dem Spiel den letzten Feinschliff zu verpassen. Immerhin soll Days Gone die PlayStation 4 an ihre technischen Grenzen bringen.

Dafür setzen die Entwickler zum einen auf eine offene Welt und zum anderen vor allem auf riesige Zombie-Horden. Wer nicht aufpasst, kann ganz schnell von ihnen überrannt werden. Teilweise sollen mehrere hundert Zombies auf einmal eure Witterung aufnehmen können. Aber nicht nur Zombies werden zum Problem.

Neben den Untoten müsst ihr euch außerdem mit der übrigen Tierwelt auseinandersetzen, darunter Berglöwen, Pumas und infizierte Raben. Letztere heißen in der Spielwelt Schreier und können durchaus gefährlich werden.

Bis zur Veröffentlichung von Days Gone müsst ihr euch aber noch gedulden. Noch benötigen die Entwickler ein paar Monate, um die letzten Ecken und Kanten des Zombie-Spiels abzuschleifen.